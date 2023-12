Calciomercato Inter, l'obiettivo per sostituire Cuadrado

Appena nove presenze fin qui tra campionato e Champions League, con un inizio di stagione tormentato dai guai fisici che, adesso, lo costringeranno a finire sotto i ferri. Juan Cuadrado, arrivato all'Inter in estate a parametro zero dopo l'esperienza alla Juventus, dovrà infatti operarsi per eliminare il fastidioso problema al tendine d'Achille che lo tormenta ormai da mesi, con i nerazzurri, come confermato dal ds Piero Ausilio, che dovranno così tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto del colombiano (per lui previsto uno stop di circa tre-quattro mesi). Sulla corsia destra, a Simone Inzaghi, rimangono infatti a disposizione i soli Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con quest'ultimo che, però, viene utilizzato spesso dal tecnico come braccetto di difesa.

L'obiettivo

Il nome finito sul taccuino della dirigenza dell'Inter è quello di Tajon Buchanan, canadese classe 1999 attualmente in forza al Bruges, club nel quale è approdato nel gennaio 2022 dopo l'esperienza negli Stati Uniti al New England Revolution, con cui, nel 2021, ha vinto l'MLS Supporters Shield, premio assegnato alla squadra che totalizza più punti nell'arco della stagione regolare (il titolo, poi, viene assegnato con la formula dei playoff). Il suo valore attuale si aggira attorno ai dieci milioni di euro, ma su di lui hanno messo gli occhi altre big d'Europa, a partire dal Manchester City di Pep Guardiola.

Buchanan, secondo la dirigenza nerazzurra, sarebbe il profilo perfetto anche per la sua duttilità: il canadese, infatti, ha spesso giocato anche sulla corsia mancina e nel corso della sua carriera è stato impiegato sia in una difesa a quattro che in una difesa a cinque, venendo utilizzato inoltre anche come ala. Insomma, un vero e proprio jolly che permetterebbe al tecnico Simone Inzaghi di poter usufruire di più alternative.