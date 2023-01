Calciomercato Inter, scambio Correa-Depay?

Malgrado la vittoria contro il Verona, con l'Inter che, sabato scorso, ha superato per 1-0 gli scaligeri grazie alla rete in apertura di Lautaro Martinez, c'è una nota stonata in casa nerazzurra: quella relativa a Joaquin Correa. Il "Tucu", in occasione del match con gli scaligeri, è stato fischiato dal pubblico di San Siro, a sottolineare la stagione complicata che sta vivendo l'argentino, autore, fin qui, di appena tre reti. L'attaccante, fortemente voluto nell'estate 2021 dal tecnico Simone Inzaghi, che già lo aveva avuto alle proprie dipendenze alla Lazio, sta faticando ad offrire un contributo significativo, tanto che potrebbe fare le valigie già in questa sessione invernale di calciomercato.

Su Correa, infatti, avrebbe messo gli occhi il Barcellona, che, a sua volta, vorrebbe liberarsi di Memphis Depay, poco utilizzato dal tecnico blaugrana Xavi. L'olandese, che ha un contratto con i catalani che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, vorrebbe lasciare subito il Barça, con il club che starebbe quindi valutando uno scambio proprio con Correa. L'idea avrebbe già avuto il benestare dell'Inter, ma l'alto ingaggio percepito da Depay potrebbe costituire un freno nell'operazione. Il fatto che il blaugrana sia in scadenza di contratto, inoltre, non favorisce l'ipotesi dello scambio alla pari. Quel che è certo, invece, è che Simone Inzaghi, considerati anche i continui problemi fisici accusati da Lukaku in stagione, non direbbe certamente di no all'arrivo di una punta di spessore, capace, all'occorrenza, di far rifiatare Edin Dzeko.