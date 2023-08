Inter, caccia a un difensore: i profili seguiti

L'Inter, in questo mese di agosto, è chiamata a completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Oltre ai due portieri che dovranno sostituire André Onana (passato al Manchester United) e Samir Handanovic (lasciato libero a parametro zero) e all'attaccante che dovrà colmare il vuoto lasciato dal mancato ritorno di Romelu Lukaku, i nerazzurri inseriranno verosimilmente in rosa anche un nuovo difensore per completare il reparto. Il solo arrivo di Yann Aurel Bisseck, infatti, non può bastare per sopperire agli addii di Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio, giocatori che hanno lasciato Milano a parametro zero.

I profili seguiti

Il primo nome sul taccuino di Marotta è quello di Rafael Toloi, difensore classe 1990 in forza dal 2015 all'Atalanta. L'Inter vorrebbe prelevare il giocatore in prestito, un'offerta che non convince però i bergamaschi. Con la stessa formula i nerazzurri hanno fatto un tentativo anche per un altro giocatore della Dea, Merih Demiral, ricevendo anche in questo caso come risposta un secco rifiuto.

Il club di Steven Zhang, per questo motivo, si sta guardando attorno alla ricerca di eventuali alternative. Tra i profili monitorati ci sarebbero quelli di Stefan Savic dell'Atletico Madrid e Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, mentre più difficile sembra poter arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea.