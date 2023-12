Calciomercato Inter, il Manchester United propone lo scambio per Dimarco

Tra i punti fermi dell'Inter di Simone Inzaghi, attuale capolista del nostro campionato di serie A, c'è senza dubbio Federico Dimarco. L'esterno sinistro, attualmente ai box per un problema muscolare (il suo rientro in campo è previsto per la gara del 6 gennaio contro il Verona), garantisce infatti al tecnico corsa, spinta, gol e assist. Un rendimento elevato che ha permesso al giocatore di trovare sempre più spazio anche con la Nazionale azzurra, con la quale si candida ad essere uno dei protagonisti dei prossimi Europei, e che ha attirato le attenzioni del Manchester United.

I Red Devils, fin qui alle prese con una stagione travagliata (in Premier League occupano soltanto il settimo posto, mentre in Champions hanno chiuso il girone A in ultima posizione dicendo già addio all'Europa), sono alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di mercato ed avrebbero messo gli occhi proprio su Dimarco. L'Inter, tuttavia, valuta il giocatore non meno di 60 milioni di euro, cifra fuori budget per gli inglesi. Lo United, come riporta il The Sun, vorrebbe quindi inserire nella trattativa Anthony Martial, attaccante classe 1995 accostato nelle ultime settimane anche al Milan. Il francese potrebbe interessare ai nerazzurri soprattutto in caso di cessione di Alexis Sanchez (che fin qui ha deluso le aspettative), ma il club di Steven Zhang difficilmente accetterà di privarsi di quella che, ad oggi, è una delle colonne portanti della formazione di Simone Inzaghi.