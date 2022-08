Calciomercato Inter, Dumfries al Chelsea? I possibili sostituti dell'olandese

Il Chelsea è tornato alla carica. Dopo i primi tentativi delle scorse settimane, i Blues hanno nuovamente bussato alla porta dell'Inter per Denzel Dumfries, reduce da una stagione chiusa in crescendo. Il club inglese ha infatti messo l'olandese nella lista delle proprie priorità di questa sessione estiva di calciomercato e, nelle scorse ore, avrebbe presentato ai nerazzuri un'offerta di 30 milioni di euro, bonus compresi, respinta dal club di Steven Zhang. I nerazzurri, per lasciar partire l'esterno destro, prelevato dal Psv Eindovhen la scorsa estate per 12,5 milioni, chiedono una cifra ben più elevata, di almeno 40/50 milioni. La sensazione, tuttavia, è che un accordo possa essere raggiunto nelle prossime settimane, con l'Inter che, per non farsi trovare impreparata, si sta già guardando attorno alla ricerca di eventuali sostituti.

Inter, i possibili sostituti di Dumfries

Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Manuel Lazzari, pupillo di Simone Inzaghi, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze durante l'esperienza alla guida della Lazio. L'ex giocatore della Spal ha una valutazione attorno ai 15 milioni di euro e nell'ultima stagione, tra campionato e coppe, ha collezionato 39 presenze segnando tre reti. In alternativa l'Inter monitora anche Alvaro Odriozola e Wilfried Singo: lo spagnolo, dopo l'esperienza in prestito alla Fiorentina, ha fatto ritorno al Real Madrid, mentre l'ivoriano, nello scorso torneo, è stato tra i più positivo nelle file del Torino ed è valutato dai granata attorno ai 20 milioni di euro.

Ormai sfumata, invece, la pista che porta a Filip Kostic: il serbo classe 1992 dell'Eintracht Francoforte è infatti ormai ad un passo dal trasferimento in Premier League, dove ad accoglierlo è pronto l'ambizioso West Ham.