Calciomercato Inter, Dumfries in uscita: i possibili sostituti

Che sia già a gennaio oppure a giugno, una cosa sembra ormai praticamente certa: Denzel Dumfries lascerà l'Inter. L'olandese, che al ritorno in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar non ha offerto prestazioni particolarmente brillanti, viene infatti ritenuto dai nerazzurri un elemento sacrificabile per far cassa. Sessanta milioni di euro la valutazione dell'ex Psv Eindhoven, arrivato a Milano nell'estate 2021. Su di lui, in questi giorni, avrebbero messo gli occhi alcuni club di Premier League, in particolare Manchester United e Chelsea, che potrebbero presentare un'offerta già durante questa sessione invernale di calciomercato.

I possibili sostituti di Dumfries

L'Inter, nel frattempo, si sta già guardando attorno alla ricerca di eventuali sostituti di Dumfries. Il primo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Noussair Mazraoui, terzino classe 1997 attualmente in forza al Bayern Monaco e protagonista ai Mondiali in Qatar con il suo Marocco. Il giocatore, che in passato ha indossato anche la maglia dell'Ajax, vorrebbe cambiare aria per giocare con più continuità rispetto a quanto gli accade con i bavaresi.

L'alternativa è Tahon Buchanan, giocatore classe 1999 attualmente in Belgio al Bruges. Il canadese, ritenuto uno dei profili più interessanti nel suo ruolo, ha fatto vedere buone cose ai recenti campionati del mondo e rappresenterebbe un investimento interessante anche in ottica futura. Sullo sfondo, infine, anche Angelo Preciado, terzino ecuadoriano classe 1998 del Genk cresciuto in patria nell'Independiente del Valle. Ma le sue quotazioni, negli ultimi giorni, sembrano in leggero ribasso.