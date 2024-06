Calciomercato Inter, il nuovo obiettivo se parte Dumfries

Non solo la questione relativa al vice Sommer. L'Inter, in queste settimane, è vigile sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e un occhio particolare, anche in ottica futura, è rivolto a profili giovani. Molto apprezzato, in casa nerazzurra, è in tal senso Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna attualmente impegnato ad Euro 2024 con la propria Nazionale. Il classe 2000, sotto la guida di Thiago Motta, è stato autore di un'ottima stagione in maglia rossoblù catturando l'attenzione di Marotta e dell'intera dirigenza.

L'arrivo di Ndoye, al momento, pare legato ad un eventuale addio di Denzel Dumfries, che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con l'Inter. Lo svizzero, al Bologna così come in Nazionale, si è messo in luce nel ruolo di esterno offensivo, ma lo staff nerazzurro è convinto che abbia le qualità giuste per ricoprire anche la posizione di quinto di centrocampo. Le sue caratteristiche, al club di Oaktree, ricordano infatti quelle di Juan Cuadrado, che nel corso della sua carriera ha saputo mostrare grande duttilità adattandosi a ricoprire tutta la fascia.

Ndoye, ad oggi, è valutato attorno ai 25 milioni di euro ed i nerazzurri, che al momento non hanno però ancora bussato alla porta del Bologna, potrebbero abbassare la parte cash dell'operazione inserendo nella trattativa qualche contropartita. Esattamente come accade la scorsa estate, quando al Bologna venne ceduto Giovanni Fabbian per arrivare a Marko Arnautovic.