Calciomercato Inter, c'è il piano per arrivare a Dybala

È Paulo Dybala l'obiettivo numero uno sul mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. L'attaccante, a giugno, lascerà a parametro zero la Juventus dopo sette stagioni ed i nerazzurri sono pronti a presentare al giocatore un'offerta per aggiudicarsene le prestazioni. Il club di Steven Zhang vuole infatti rinforzare il proprio reparto offensivo ed il profilo dell'argentino viene considerato perfetto per essere inserito nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Per arrivare alla Joya, l'Inter è pronta a lasciar partire alcuni giocatori attualmente in rosa, così da assicurarsi quel tesoretto da investire sull'ex giocatore del Palermo.

Inter, due (o tre) uscite per arrivare a Dybala

I nerazzurri starebbero infatti lavorando sul fronte uscite, con due nomi che sembrano destinati a lasciare Milano al termine della stagione. Il primo è quello di Arturo Vidal, che non ha mai convinto del tutto durante la sua esperienza interista e che adesso sarebbe pronto ad accettare la corte dei brasiliani del Flamengo. Il cileno non viene ritenuto da Simone Inzaghi un titolarissimo ed una sua partenza permetterebbe al club di risparmiare quasi dieci milioni di euro lordi. L'altro nome sulla lista dei partenti è quello di Alexis Sanchez, giocatore anche lui raramente impiegato con continuità dall'attuale tecnico. L'attaccante, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2023, è corteggiato dal River Plate, ma su di lui ha messo gli occhi anche il Valencia.

Da monitorare infine la posizione di Lautaro Martinez. L'arrivo di Dybala potrebbe infatti spalancare le porte della cessione anche per "El Toro", la cui stagione, fino a questo momento, è stata caratterizzata da alti e bassi.