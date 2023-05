Calciomercato Inter, su Dzeko l'Al-Hilal: gli scenari

L'Al Hilal sogna in grande. La formazione saudita, da settimane sulle tracce di Lionel Messi, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain al termine della stagione, ha messo nel mirino Edin Dzeko. Il bosniaco, il prossimo 30 giugno, andrà in scadenza di contratto con l'Inter e, ad oggi, non è stato ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo con i nerazzurri. Da qui il tentativo degli arabi, pronti a presentare al centravanti una ricca offerta.

Chiaro che le avances dell'Al Hilal nei confronti di Dzeko costringano adesso l'Inter a prendere una posizione netta e chiara nei confronti del giocatore. I nerazzurri, già nei mesi scorsi, avrebbero manifestato al bosniaco l'intenzione di prolungare l'attuale accordo, proponendo tuttavia un rinnovo di un solo anno contro il biennale richiesto dall'ex romanista. Qualche distanza, ad oggi, ci sarebbe anche per quanto riguarda l'ingaggio, con l'offerta dei sauditi, pronti a mettere sul piatto due anni di contratto ad una cifra sicuramente superiore a quella del club di Steven Zhang, che complica i piani dei nerazzuri.

Decisiva, a questo punto, diventerà la volontà di Dzeko, dato che l'Inter difficilmente sarà disposta a pareggiare l'offerta dell'Al Hilal. L'attaccante, autore in stagione di 14 reti complessive tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana (nessun centro, invece, in Coppa Italia), si trova bene a Milano e cercherà di sfruttare l'interesse dei sauditi per strappare un ingaggio il più alto possibile. Se però la proposta nerazzurra non dovesse soddisfarlo, ecco che per lui si aprirebbero le porte del mondo arabo.