Calciomercato Inter, Dzeko in uscita: i possibili sostituti

È destinata a concludersi l'avventura di Edin Dzeko con la maglia dell'Inter. L'attaccante, in scadenza di contratto con i nerazzurri il 30 giugno, ha infatti trovato l'accordo con il Fenerbahce, club che lo sta corteggiando ormai da settimane. Il bosniaco, che firmerà con i turchi un contratto biennale da 4,5 milioni di euro annui più un milione di bonus e 5 milioni come premio alla firma, saluterà quindi la formazione di Simone Inzaghi dopo due stagioni, durante le quali ha collezionato complessivamente 101 presenze realizzando 31 reti. Un addio che costringerà l'Inter a muoversi sul mercato alla ricerca di un sostituto dell'ex centravanti della Roma.

I possibili sostituti di Dzeko

Diversi i nomi che la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino. Tra questi, in particolare, piace Folarin Balogun, attaccante statunitense classe 2001 di proprietà dell'Arsenal e nell'ultima stagione in prestito in Francia al Reims, con il quale, in Ligue 1, ha segnato 20 reti in 33 presenze. Sul giocatore, valutato dai Gunners attorno ai 30 milioni, è però fitta la concorrenza, a partire da quella di Milan e Napoli.

L'alternativa più concreta a Balogun, in questo momento, è Lois Openda, belga classe 2000 che nella stagione appena terminata si è messo in luce in Francia con la maglia del Lens, con cui ha realizzato complessivamente 21 reti. Anche Openda, così come Balogun, ha una valutazione elevata (attorno ai 50 milioni) ed è seguito con interesse da diversi club europei. Per aggiudicarsene le prestazioni, quindi, occorrerebbe uno sforzo economico non indifferente. In calo, invece, le quotazioni di Dodi Lubebakio, attualmente in forza in Germania all'Hertha Berlino e reduce da undici gol segnati nell'ultimo campionato di Bundesliga.