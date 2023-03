Calciomercato Inter, Dzeko in bilico: il possibile sostituto

Malgrado un rendimento che, fin qui, può essere ritenuto senza dubbio positivo, il futuro di Edin Dzeko è in bilico. L'attaccante, autore complessivamente di undici reti in stagione (sette in campionato, tre in Champions League ed una in Supercoppa Italiana), andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, ad oggi, la trattativa per il rinnovo è in stand-by. Il bosniaco, arrivato all'Inter nell'estate 2021 a parametro zero dopo la lunga esperienza con la maglia della Roma, chiede infatti un biennale, mentre il club offre un rinnovo di un anno. Un nuovo contatto tra le due parti è atteso solamente al termine della stagione, quando saranno più chiare le strategie future, ma l'ipotesi di un addio di Dzeko sta prendendo sempre più corpo.

Inter, occhi su Scamacca

Nel caso in cui l'Inter e Dzeko non trovino un accordo per il rinnovo, i nerazzurri dovrebbero ovviamente tuffarsi sul mercato alla ricerca di un sostituto del bosniaco. Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Gianluca Scamacca, attualmente in Premier League al West Ham. Il centravanti, seguito a lungo dalla dirigenza già durante la sua esperienza al Sassuolo prima che decidesse di accettare la destinazione londinese, potrebbe fare ritorno in Italia nella prossima stagione, dato che la sua avventura in Inghilterra si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo un buon avvio di stagione, Scamacca ha infatti gradualmente perso terreno nelle gerarchie di David Moyes, tanto da essere sceso in campo da titolare soltanto una volta nel nuovo anno, lo scorso 4 gennaio nella gara con il Leeds in cui trovò anche la rete del 2-2.

Una situazione che non sta ovviamente facendo felice il centravanti, che, con così poco spazio a disposizione, teme di perdere il posto anche in Nazionale, e di cui potrebbe tentare di approfittarne l'Inter, magari attraverso la pista del prestito oneroso. Soltanto un'idea al momento, che però, tra un paio di mesi, potrebbe trasformarsi in qualcosa di ben più concreto.