Calciomercato Inter, i tre colpi per puntare allo scudetto

La stagione appena andata in archivio, per l'Inter, è stata tutto sommato positiva. I nerazzurri, capaci di spingersi fino in finale in Champions League, dove è poi arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City, hanno messo in bacheca due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato, tuttavia, ci si attendeva qualcosa di più dagli uomini di Simone Inzaghi, che hanno chiuso il torneo al terzo posto senza mai essere davvero in lotta per lo scudetto. E per puntare al tricolore il prossimo anno, il club è pronto a piazzare tre colpi di mercato.

Gli obiettivi

Il primo, più che un vero e proprio colpo, sarebbe una conferma. L'Inter, infatti, mira a trattenere in rosa anche nella prossima stagione Romelu Lukaku, che, dopo le difficoltà iniziali, ha chiuso l'annata in crescendo. Il belga, tornato la scorsa estate a Milano con la formula del prestito oneroso, è ancora di proprietà del Chelsea, ma volontà del giocatore è quella di proseguire la propria carriera all'Inter: a confermarlo il secco rifiuto dato agli arabi dell'Al Hilal, i quali avevano offerto al giocatore un contratto pluriennale da 25 milioni di euro a stagione. Ed i nerazzurri si siederanno al tavolo delle trattative per trovare un accordo con il Chelsea che possa fare felici tutte le parti.

Con i Blues il club di Steven Zhang parlerà anche di Kalidou Koulibaly, individuato come profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo dopo la partenza di Milan Skriniar, che passerà al Paris Saint-Germain a parametro zero. Il senegalese è in uscita da Londra, ma rimane il nodo relativo all'ingaggio: i quasi 10 milioni di euro netti guadagnati dall'ex Napoli sono infatti troppi per le casse nerazzurre.

L'Inter, infine, un colpo vuole piazzarlo in mezzo al campo, dove il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Davide Frattesi, autore di sette reti in stagione con la maglia del Sassuolo. Per arrivare al neroverde, valutato attorno ai 30 milioni, i nerazzurri dovranno però fronteggiare la concorrenza di Juventus e Roma, oltre a quella di diversi club stranieri.