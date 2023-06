Calciomercato Inter, Gosens ad un passo dall'addio: ecco il possibile sostituto

Non solo Edin Dzeko, passato ufficialmente al Fenerbahce. L'Inter, in questi giorni, potrebbe dare il via libera ad un'altra operazione in uscita. Sul piede di partenza, infatti, c'è Robin Gosens, che, nella stagione appena andata in archivio, è stato relegato al ruolo di vice Dimarco. Sul tedesco è forte l'interesse dell'Union Berlino, club di Bundesliga che ha chiuso l'ultimo campionato al quarto posto staccando così il pass per la prossima edizione della Champions League. I nerazzurri, al momento, sono in attesa di un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro, di fronte ai quali l'ex giocatore dell'Atalanta sarà lasciato libero di partire.

Il possibile sostituto di Gosens

Una volta ceduto Gosens, l'Inter si muoverà in entrata alla ricerca di un sostituto del tedesco. Il nome in cima al taccuino della dirigenza è quello di Carlos Augusto, protagonista di una stagione sontuosa con la maglia del Monza: il brasiliano classe 1999, con i brianzoli, ha infatti segnato sei reti nell'ultimo campionato, fornendo anche cinque assist. Un rendimento che ha ovviamente acceso i riflettori su di lui, con numerosi club che lo hanno messo nel mirino. I nerazzurri, in particolare, dovrebbero battere la concorrenza della Juventus, la quale, a sua volta, dovrà alleggerire il proprio monte ingaggi prima di piazzare qualche colpo in entrata.