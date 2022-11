Calciomercato Inter, svolta a sinistra? Possibile intreccio a gennaio

Una stagione, quella vissuta fin qui dall'Inter, complicata. I nerazzurri, che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, hanno mostrato difficoltà soprattutto in campionato, dove, al momento, occupano la settima posizione. Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso le aspettative c'è Robin Gosens, ormai relegato al ruolo di riserva di Federico Dimarco. Una situazione che, nel mercato di gennaio, potrebbe portare la dirigenza interista a compiere qualche movimento.

L'intreccio

Gosens, nel caso in cui a Marotta dovesse pervenire qualche offerta, potrebbe infatti lasciare Milano nella sessione invernale di calciomercato. Su di lui avrebbero messo gli occhi alcuni club di Bundesliga, in particolare Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Lipsia, che potrebbero fare un tentativo a gennaio. E l'Inter, se l'ex atalantino dovesse fare le valigie, ne avrebbe già individuato il sostituto: Borna Sosa, esterno sinistro classe 1998 attualmente in forza allo Stoccarda. Il croato, legato al club tedesco da un contratto fino al 30 giugno 2025, sta dimostrando il suo valore in questa prima parte di stagione, come conferma il dato relativo agli assist forniti, già otto in tredici partite tra campionato e coppe. Un profilo che piace da tempo alla dirigenza nerazzura, che già lo aveva messo nel mirino quando, in estate, si era paventato un addio di Gosens. Una trama che potrebbe ripetersi a gennaio, magari, stavolta, con un finale diverso.