Calciomercato Inter, Gosens osservato speciale: chi sarebbe il sostituto

Una stagione, quella da cui è reduce Robin Gosens, non delle più semplici. L'esterno, approdato all'Inter durante la scorsa sessione invernale di mercato, ha infatti dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto ai box per mesi, faticando, successivamente, a ritrovare la miglior condizione. Di fronte, il tedesco, aveva poi la concorrenza di un Ivan Perisic in stato di grazia, impossibile da sostituire. Con la partenza del croato, passato al Tottenham, per l'ex esterno dell'Atalanta si spalancano invece le porte per il ruolo di titolare nell'Inter 2022/2023 di Simone Inzaghi. Ma Gosens, in queste settimane di preparazione, sembra ancora non particolarmente brillante, con alcuni acciacchi che gli hanno impedito di lavorare al meglio.

Inter, occhi su Udogie

Una situazione che non fa dormire sonni poi così tranquilli al club. Nel 3-5-2 di Inzaghi, infatti, gli esterni ricoprono un ruolo fondamentale ed hanno bisogno di essere al 100% per offrire quel contributo che da loro si aspetta il tecnico. Ecco perché Gosens, in queste settimane che precederanno la fine della sessione estiva di calciomercato, sarà sotto esame: se il tedesco dimostrerà di essersi lasciato alle spalle le scorie dei vari problemi fisici accusati in questo periodo bene, altrimenti, l'Inter, è pronta a muoversi ancora in entrata.

Sul taccuino della dirigenza nerazzurra, in particolare, ci sarebbe già un nome: quello di Destiny Udogie, reduce da una brillante stagione con la maglia dell'Udinese, con la quale, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 37 presenze segnando 5 reti. Prorompente dal punto di vista fisico, l'esterno sinistro ex Verona si sposa alla perfezione, per caratteristiche, con il calcio di Simone Inzaghi. L'anno trascorso in Friuli, inoltre, ha permesso a Udogie di crescere enormemente dal punto di vista tattico e della personalità: fattori che lo renderebbero fin da subito un elemento sul quale poter contare.