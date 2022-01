Inter-Gosens, l'affare è possibile: i nerazzurri preparano il colpo

Un esterno sinistro. Questa la priorità sul mercato dell'Inter, con i nerazzurri, attualmente leader della classifica di Serie A con quattro punti di vantaggio sul Milan, alla ricerca di rinforzi per puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. A far muovere la dirigenza in questa direzione le scarse possibilità di rinnovo di Ivan Perisic, che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. E così, anche in vista della prossima stagione, il club di Steven Zhang starebbe già sondando il terreno alla ricerca del sostituto del croato.

Inter su Gosens: le ultime

C'è un nome, in particolare, che ha catturato l'attenzione della dirigenza: è quello di Robin Gosens, giocatore classe 1994 in forza all'Atalanta. Il tedesco, attualmente fermo per infortunio con il suo rientro previsto per fine febbraio, è però corteggiato da tempo anche dal Newcastle, che gli ha offerto un contratto pluriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Un'avance che non spaventa però l'Inter, pronta ad instaurare con il club inglese un acceso duello di mercato.

I nerazzurri, al momento, vorrebbero portare a Milano il giocatore con la formula del prestito, con l'acquisto a titolo definitivo che verrebbe rimandato al termine della stagione. Un'idea che non ha trovato un netto rifiuto da parte dell'Atalanta, che valuta il tedesco, autore di ben undici reti nel passato torneo, 35 milioni di euro. La pista, quindi, rimane percorribile, con l'Inter che lavorerà in maniera serrata in questi ultimi giorni di mercato per regalare un colpo a Simone Inzaghi.

L'alternativa, in caso di mancato buon esito della trattativa per Gosens, risponde al nome di Alex Telles, brasiliano classe 1992 in forza al Manchester United e già all'Inter nella stagione 2015/2016, durante la quale ha collezionato 21 presenze in campionato ed una in Coppa Italia.