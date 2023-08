Inter, mercato chiuso con Pavard? Forse no

L'arrivo di Benjamin Pavard, chiamato a completare la retroguardia di Simone Inzaghi, avrebbe sulla carta chiuso il mercato in entrata dell'Inter. I nerazzurri, in realtà, starebbero pensando ad un'ulteriore mossa prima della chiusura della finestra estiva da effettuare a centrocampo, dove, nelle scorse settimane, è sfumato l'acquisto di Lazar Samardzic, rimasto alla fine all'Udinese. Il profilo di Stefano Sensi, tornato a Milano dopo l'esperienza in prestito al Monza, non convince infatti del tutto, con il club di Steven Zhang che vorrebbe integrare il reparto con un nuovo elemento.

I nomi

Nei giorni scorsi, all'Inter, sarebbero stati offerti diversi nomi, come quelli di Remo Freuler, Lucas Torreira, Giulio Maggiore e Antonin Barak, che, per un motivo o per l'altro, non convincono appieno la dirigenza. Un giocatore che piace, invece, è Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003 attualmente in forza agli svizzeri del Salisburgo. Gourna-Douath ha infatti tutte le caratteristiche cercate in questo momento dai nerazzurri: giovane, con caratteristiche che ben si addicono al 3-5-2 di Inzaghi e con grandi margini di crescita. L'ostacolo, però, potrebbe provenire dall'alta richiesta del Salisburgo, che valuta attualmente il giocatore attorno ai 15-18 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo elevata dall'Inter, soprattutto dopo l'investimento effettuato per portare a Milano Pavard.