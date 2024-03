Calciomercato Inter, non solo Taremi: gli altri nomi per l'attacco

L'amarezza per l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, in casa Inter, è ancora fresca. Un ko, quello in terra spagnola, che ha evidenziato come uno dei pochi limiti dei nerazzurri, dominatori del campionato di serie A, sia l'assenza di alternative di livello nel reparto offensivo. Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez, fino a qui, non si sono infatti dimostrati all'altezza dei titolari, offrendo uno scarso contributo alla truppa di Simone Inzaghi. Per questo motivo la dirigenza, in vista della prossima stagione, sta cercando di piazzare un doppio colpo. Il primo, come noto, porta a Mehdi Taremi, che lascerà il Porto a parametro zero a giugno, l'altro, invece, risponde al nome di Albert Gudmundsson, islandese classe 1997 attualmente in forza al Genoa.

Gudmundsson, ai rossoblù dal gennaio 2022, sta offrendo un rendimento elevato nel corso di questa stagione, durante la quale ha già segnato complessivamente dodici reti (dieci in campionato e due in Coppa Italia). L'attaccante, non a caso, è finito da tempo nel mirino di alcuni club, tra cui Juventus e Tottenham. L'Inter, tuttavia, vorrebbe provare a superare la concorrenza con un'operazione sulla falsariga di quella che, la scorsa estate, ha permesso di portare a Milano Davide Frattesi: il prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione del giocatore, infatti, si aggira attualmente ai 30 milioni di euro, cifra che i nerazzurri non vorrebbero sborsare nell'immediato.

Nel caso in cui l'affondo per Gudmundsson non andasse a buon fine, l'Inter sarebbe pronta a virare su Giacomo Raspadori, che con la maglia del Napoli, con la quale ha segnato fin qui cinque reti in stagione (quattro in campionato ed una in Champions League), sta faticando a trovare spazio con continuità. Un'operazione, anch'essa, che sarebbe comunque onerosa, con i nerazzurri che potrebbero fare qualche sacrificio in uscita per accumulare un tesoretto da reinvestire.