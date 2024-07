Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Gudmundsson

Non solo Mehdi Taremi, che, nella prima uscita amichevole (quella vinta per 3-2 contro il Lugano), ha subito lasciato il segno realizzando una doppietta e fornendo un assist. L'Inter, in vista della prossima stagione, vuole puntellare il proprio attacco con un altro innesto e l'obiettivo numero uno, come noto, è Albert Gudmundsson, autore nello scorso campionato di serie A di quattordici reti con la maglia del Genoa. L'islandese, in Liguria dal gennaio 2022 dopo le esperienze in Olanda con Psv Eindhoven e AZ Alkmaar, è finito da tempo sul taccuino di Beppe Marotta, che lo considera l'elemento giusto per completare il roster offensivo con Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic (che però potrebbe anche partire) e Taremi. Arrivare al rossoblù, tuttavia, non si preannuncia semplice, dato che il Genoa valuta il giocatore circa 30 milioni di euro.

L'Inter, per questo motivo, starebbe studiando strategie alternative e l'ultima idea sarebbe quella di proporre al Grifone un prestito molto oneroso (attorno ai dieci milioni) con diritto (e non obbligo) di riscatto. Prima di andare all'assalto dell'islandese, i nerazzurri devono però prima liberare uno slot in attacco ed il nome caldo, in questo senso, è quello di Joaquin Correa, rientrato dal prestito al Marsiglia: per l'argentino il club cercherà una nuova sistemazione in estate. Da non escludere, inoltre, la cessione di Valentin Carboni, nell'ultima stagione in prestito al Monza: nel caso in cui all'Inter dovesse pervenire un'offerta attorno ai 40 milioni l'addio sarebbe cosa pressoché certa, altrimenti l'argentino potrebbe essere mandato nuovamente in prestito.