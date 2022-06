Calciomercato Inter, non solo Lukaku: possibile ritorno anche di Hakimi?

La trattativa per Romelu Lukaku, che appariva quasi impossibile soltanto poche settimane fa, è ormai in dirittura d'arrivo. Il belga, dopo una stagione sottotono con la maglia del Chelsea, è ad un passo dal ritorno all'Inter, dove il tecnico Simone Inzaghi è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L'attaccante, che sta fortemente spingendo per tornare a Milano, dovrebbe approdare al club di Steven Zhang con la formula del prestito secco, con i dettagli dell'operazione in via di definizione in queste ore.

Inter, torna anche Hakimi?

Quello di Lukaku, tuttavia, potrebbe non essere il solo grande ritorno dell'estate interista: in nerazzurro vorrebbe infatti tornare anche Achraf Hakimi, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Il marocchino, reduce da un'annata non esaltante, potrebbe infatti essere inserito dai francesi nella trattativa per Milan Skriniar, corteggiato da giorni dal club parigino. L'Inter, per lasciar partire lo slovacco, avrebbe chiesto una cifra di almeno 60 milioni di euro, che potrebbe essere abbassata inserendo nell'affare proprio l'esterno ex Borussia Dortmund. Al momento si tratterebbe solo di un'idea, ma la volontà di Hakimi, che farebbe volentieri ritorno a Milano dopo l'esperienza nella stagione 2020/2021, durante la quale ha collezionato complessivamente 45 presenze segnando 7 reti, potrebbe far decollare definitivamente la trattativa.