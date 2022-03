Calciomercato Inter, Haller il bomber del futuro? L'idea dei nerazzurri

Momento difficile per l'Inter. I nerazzurri, nelle ultime sei giornate di campionato, hanno raccolto appena sei punti, scivolando al terzo posto della classifica a -4 dal Milan capolista, anche se con una gara in meno. La formazione di Simone Inzaghi, da qualche settimana a questa parte, ha calato vistosamente il proprio rendimento, con evidenti problematiche emerse nel reparto offensivo. Per tale motivo, la dirigenza si è già messa al lavoro in sede di mercato in vista della prossima stagione.

Oltre alle piste che portano a Paulo Dybala, Gianluca Scamacca e ad un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku, l'Inter avrebbe messo nel mirino anche Sebastien Haller, attaccante attualmente in forza all'Ajax. I dirigenti nerazzurri, nei giorni scorsi, avrebbero già avuto un colloquio con gli agenti del giocatore, il quale, da parte sua, avrebbe già dato il proprio benestare all'operazione. Gli olandesi, tuttavia, chiedono almeno 35 milioni di euro per lasciar partire il franco-ivoriano, autore di ben 11 reti nell'attuale edizione della Champions League.

Il profilo di Sebastien Heller

Haller, nato a Ris-Orangis (Francia) il 22 giugno 1994 e naturalizzato ivoriano, ha esordito in Ligue 1 nel luglio 2012 con la maglia dell'Auxerre, formazione nella quale ha militato fino al gennaio 2015, quando si è trasferito in Olanda all'Utrecht. Con la maglia degli olandesi l'attaccante ha realizzato 51 reti in tre stagioni, prima di passare nel 2017 ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte, con i quali ha segnato 33 gol in 77 presenze. Dall'estate 2019 al gennaio 2021 l'esperienza in Premier League al West Ham (14 reti in 54 presenze), prima del ritorno in Olanda con la maglia dell'Ajax, squadra dove Haller si è definitivamente consacrato a livello internazionale.

Dal punto di vista tecnico, Haller, dall'alto del suo metro e novanta, fa della forza fisica una delle sue principali qualità. Il franco-ivoriano, malgrado la stazza, è tuttavia anche rapido ed abile con il pallone tra i piedi. Indiscusso, infine, il fiuto del gol, come dimostra la grande quantità di reti da lui segnata con tutte le maglie che ha indossato.