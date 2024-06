Calciomercato Inter, le tre richieste di Inzaghi

Quella appena terminata, per l'Inter, è stata una stagione trionfale. I nerazzurri hanno infatti dominato il campionato di serie A, conquistando lo scudetto con cinque giornate di anticipo grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan. Qualche rimpianto, invece, in Europa, dove il cammino di Lautaro e compagni si è interrotto agli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid. Per cercare di fare uno step in avanti anche a livello internazionale, il club, adesso nelle mani di Oaktree, andrà in estate alla ricerca di rinforzi sul mercato. Al momento sono essenzialmente tre le richieste del tecnico Simone Inzaghi: vediamo quali.

Inter, i primi tre obiettivi di mercato

La priorità dell'allenatore dell'Inter, ad oggi, sarebbe un quinto attaccante, così da poter contare su più alternative ed evitare di avere scelte ridotte all'osso in caso di infortuni o squalifiche. In rosa, in questo momento, ci sono Lautaro, Thuram e Arnautovic, al quale si aggiungerà presto Mehdi Taremi, in arrivo a parametro zero dal Porto. Ad Alexis Sanchez, invece, difficilmente verrà rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno. I nerazzurri, per completare il reparto offensivo, hanno messo nel mirino Albert Gudmundsson, autore di 14 reti nell'ultimo campionato con la maglia del Genoa. Per arrivare all'islandese, tuttavia, occorrerebbe un esborso economico non indifferente, con la chiusura dell'operazione legata quindi ad un eventuale addio di Arnautovic. In questo caso, la casella di quinta punta sarebbe occupata da Valentin Carboni, di rientro dal prestito al Monza.

Inzaghi, inoltre, vorrebbe inserire in rosa un nuovo difensore: i vari Acerbi, Darmian e De Vrij non sono infatti più giovanissimi ed il tecnico, di conseguenza, gradirebbe avere a disposizione un profilo dalla carta d'identità più verde capace, in prospettiva, di ricoprire il ruolo di titolare. Su questo fronte, tuttavia, non ci sono attualmente particolari novità.

Qualcosa, invece, si muove per quanto riguarda il secondo portiere. L'Inter, come noto, è alla ricerca di un vice Sommer ed i nomi messi nel mirino sono quelli Martinez, Bento e Okoye: il primo, spagnolo classe 1998, si è messo in luce nell'ultima stagione con la maglia del Genoa, il secondo, brasiliano classe 1999 dell'Athletico Paranaense, è entrato negli ultimi mesi nel giro della Nazionale verdeoro, mentre il terzo, nigeriano classe 1999, nell'ultimo campionato ha soffiato all'Udinese il posto da titolare a Silvestri a suon di buone prestazioni.