Calciomercato, intreccio Juventus-Inter: il possibile scambio

Si aprirà ufficialmente nella giornata di domani, venerdì 1 luglio, la sessione estiva di calciomercato. Una finestra in cui le formazioni di Serie A, in attesa del via ufficiale della stagione, cercheranno di intervenire per rinforzare gli organici da mettere a disposizione dei rispettivi tecnici. Tra queste anche Inter e Juventus, entrambe desiderose di strappare al Milan il titolo di campione d'Italia e di essere competitive in Europa.

Juventus-Inter, scambio Cuadrado-Dzeko?

E proprio nerazzurri e bianconeri, in questi giorni, potrebbero mettersi concretamente al lavoro per un clamoroso scambio di mercato, capace di far felici entrambi i club. I nomi in ballo sono quelli di Edin Dzeko e Juan Cuadrado. Il bosniaco, con il ritorno di Romelu Lukaku ed il probabile arrivo di Paulo Dybala, è chiuso all'Inter e Marotta, in queste settimane, sta cercando di trovargli una nuova sistemazione. Il colombiano, invece, potrebbe essere ceduto dai bianconeri, soprattutto se, come possibile, la Vecchia Signora si rinforzerà sulle corsie esterne con nuovi profili. Ecco così che lo scambio potrebbe far felici tutti: l'Inter si libererebbe di quello che, di fatto, è oggi divenuto un peso inserendo in rosa un elemento che possa dare il cambio (o sostituire) Dumfries, mentre la Juventus risolverebbe una volta per tutta la questione del vice Vlahovic.

Marotta, nelle scorse ore, avrebbe detto no all'operazione, ma nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare: l'Inter, per ingaggiare Paulo Dybala, ha infatti bisogno di liberare spazio in attacco e Dzeko, ad oggi, è l'elemento più indiziato a lasciare Milano.