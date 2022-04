Calciomercato Inter, Lautaro Martinez in bilico: cosa potrebbe accadere in estate

È stato il grande protagonista del derby della semifinale di ritorno della Coppa Italia, spianando la strada verso la finalissima di Roma con una doppietta nel corso del primo tempo, ma il futuro di Lautaro Martinez, adesso, è in bilico. Malgrado l'argentino venga ritenuto dal tecnico Simone Inzaghi un elemento essenziale nel suo scacchiere, l'Inter, di fronte ad una buona offerta, potrebbe lasciar partire il giocatore in estate. La situazione finanziaria del club non è infatti delle più rosee e, per dare un po' di ossigeno alle proprie casse, è tutt'altro che da escludere la cessione di un big al termine della stagione. E proprio quello di Lautaro Martinez, in questo senso, sembra al momento il nome più caldo.

Lautaro Martinez, addio all'Inter in estate?

Il Toro è infatti seguito con grande interesse dall'Atletico Madrid, che corteggia il giocatore già da tempo, oltre che da diversi club di Premier League, tra cui l'Arsenal. L'Inter valuta Lautaro non meno di 70 milioni di euro e, di fronte ad un'offerta attorno a quella cifra, sarebbe pronta a lasciar partire l'argentino, soprattutto nel caso in cui i nerazzurri dovessero piazzare il colpo Dybala in entrata. La Joya lascerà la Juventus a parametro zero a giugno e non è certo un mistero che su di lui abbia fatto più di un pensierino la dirigenza nerazzurra. Se la trattativa con l'ex attaccante del Palermo dovesse andare a buon fine, ecco che per Lautaro la prospettiva di un addio potrebbe farsi decisamente concreta, con Dybala che andrebbe a prenderne il posto nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Lautaro, che ha recentemente rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri fino al 2026, è stato acquistato dall'Inter nell'estate 2018 per 25 milioni di euro ed una sua cessione potrebbe permettere al club di mettere a bilancio una ricca plusvalenza.