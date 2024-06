Calciomercato Inter, in arrivo due colpi

Sta entrando nel vivo il mercato dell'Inter. I nerazzurri, che nell'ultimo campionato hanno conquistato con largo anticipo lo scudetto numero venti della loro storia, sono al lavoro in vista della prossima stagione, durante la quale vogliono recitare un ruolo da protagonisti anche in Europa. Dopo aver definito nelle scorse settimane gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, prelevati a parametro zero rispettivamente da Napoli e Porto, il club di Oaktree è vicino a chiudere altre due operazioni in entrata.

Inter, in arrivo Josep Martinez e Alex Perez

Più volte, nelle scorse settimane, lo avevamo scritto: l'Inter voleva fortemente un vice Sommer. Ed il nome giusto è quello di Josep Martinez, reduce da un'ottima stagione al Genoa. Il portiere spagnolo dovrebbe approdare ufficialmente ai nerazzurri già nel corso di questa settimana attraverso un'operazione dal valore complessivo di circa 15 milioni di euro. Da definire sono rimaste soltanto le contropartite da girare ai rossoblù: Oristanio e Satriano i profili proposti dall'Inter, con l'attaccante che sarebbe maggiormente gradito ai liguri, soprattutto in caso di partenza di Mateo Retegui, corteggiato dalla Fiorentina.

In chiusura anche l'operazione che porterà a Milano Alex Perez, difensore spagnolo classe 2006 del Betis Siviglia: il giocatore sarà prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a tre milioni. Il suo arrivo permetterà al tecnico Simone Inzaghi di poter contare su un'alternativa in più nel reparto arretrato, così da gestire al meglio i molteplici impegni in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda la questione quinto attaccante, dove il nome seguito è quello di Albert Gudmundsson, autore nell'ultimo campionato di serie A di quattordici reti con la maglia del Genoa, occorrerà invece aspettare probabilmente più tempo, con l'Inter che cercherà nelle prossime settimane di trovare una nuova sistemazione per Marko Arnautovic.