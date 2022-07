Calciomercato Inter, è Mertens la nuova idea per l'attacco

Adesso è ufficiale: Dries Mertens, dopo nove stagioni, dice addio al Napoli. Il belga, il cui contratto con gli azzurri era andato in scadenza lo scorso 30 giugno, ha infatti rifiutato l'offerta di rinnovo e si metterà ora alla ricerca di una nuova squadra. Un'avventura, quella dell'attaccante con la maglia partenopea, che si è quindi conclusa con un bottino di 148 reti (miglior marcatore della storia del Napoli) in 397 presenze. "Grazie", ha scritto il club di De Laurentiis sui propri canali social per salutare Mertens.

Mertens, su di lui l'interesse dell'Inter

Il futuro del belga, adesso, potrebbe essere ancora in Italia. Su di lui, infatti, ha concentrato le proprie attenzioni l'Inter, ancora alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo il naufragio della pista Dybala, con la Joya passata alla Roma. L'ormai ex giocatore del Napoli piace infatti a Simone Inzaghi, che ha manifestato il desiderio di arricchire la propria batteria di attaccanti con una seconda punta. Una soluzione che avrebbe trovato un riscontro positivo da parte della dirigenza, considerato il costo zero del cartellino ed un ingaggio alla portata delle casse di Suning. L'affare, tuttavia, è legato in maniera indissolubile alla posizione di Alexis Sanchez: i nerazzurri, in rosa, hanno infatti già cinque attaccanti (Lukaku, Lautaro Martinez, Correa e Dzeko, oltre al cileno) e soltanto un addio dell'ex Barcellona libererebbe quella casella che sarebbe poi occupata da Mertens.

La questione Sanchez, al momento, sembra tuttavia lontana dal trovare una soluzione: sul cileno, nelle ultime ore, ha manifestato interesse il Marsiglia, destinazione che non sarebbe però gradita al giocatore. Il cileno, per lasciare l'Inter, non avrebbe accettato neanche una ricca fuorisciuta: una situazione di stasi che, ad oggi, impedisce all'Inter di affondare il colpo su Mertens. Ma il belga, nei pensieri del club nerazzurro, rimane ben presente.