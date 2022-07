Calciomercato, i tre colpi che le big vogliono chiudere prima del via del campionato

Poco più di due settimane e poi, il campionato di Serie A 2022/2023, prenderà il via. La disputa in pieno inverno dei prossimi Mondiali, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, ha infatti imposto una partenza anticipata rispetto al solito, con le formazioni del massimo torneo chiamate a scendere in campo già nel weekend di Ferragosto. Il campionato, quindi, inizierà nel pieno della sessione estiva di calciomercato, la cui chiusura è prevista per il 1 settembre, ma tutte le squadre, in particolare le big, cercheranno di arrivare alla prima giornata con la rosa già in buona parte definita.

Calciomercato, i colpi che proveranno a chiudere Milan, Inter e Juventus prima del via del campionato

Prima della partenza della Serie A 2022/2023, le tre big del nostro campionato, Milan, Inter e Juventus, proveranno a chiudere almeno un colpo in entrata. Il primo obiettivo dei rossoneri, come noto, è Charles De Ketelaere, fantasista classe 2001 attualmente in forza al Bruges. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare una risposta definitiva all'offerta del Diavolo da parte del club belga, con Maldini e Massara che sarebbero ottimisti sul buon esito dell'operazione. Il Milan, in ogni caso, ha pronta l'alternativa, che risponde al nome di Hakim Ziyech, oggi al Chelsea.

L'Inter, dopo aver visto sfumare gli obiettivi Paulo Dybala, passato alla Roma, e Gleison Bremer, accasatosi alla Juventus, concentrerà invece i propri sforzi sul reparto difensivo, soprattutto se Milan Skriniar, cercato nei giorni scorsi dal Paris Saint-Germain, dovesse fare le valigie. La dirigenza segue da tempo Milenkovic, difensore che andrà in scadenza di contratto nel 2023 con la Fiorentina. I nerazzurri, al momento, stanno temporeggiando, ma prima dell'inizio del campionato potrebbero sferrare l'assalto decisivo per aggiudicarsi le prestazioni del serbo.

La Juventus, regina di questo mercato con gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer, guarderà, al contrario, al reparto offensivo. La Vecchia Signora, da tempo, è infatti alla ricerca di un vice Vlahovic. Con la trattativa per il ritorno di Morata che stenta a decollare, l'attenzione dei bianconeri si è spostata su Roberto Firmino, attaccante brasiliano classe 1991 del Liverpool. Per lui i bianconeri sono pronti a presentare un'offerta di 22 milioni di euro.