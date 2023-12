Calciomercato Inter, colpo anche in attacco? Muriel e Taremi nel mirino

Non solo un sostituto di Juan Cuadrado, costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema al tendine d'Achille e ad un conseguente lungo stop. L'Inter, nell'imminente sessione invernale di calciomercato, potrebbe operare un colpo in entrata anche nel reparto offensivo. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, per un motivo o per l'altro, non sono infatti fin qui riusciti a dare le opportune garanzie, costringendo Lautaro Martinez e Marcus Thuram agli straordinari. E di conseguenza i nerazzurri stanno valutando un colpo low-cost che possa permettere al tecnico Simone Inzaghi, impegnato su tre fronti, di poter contare su qualche alternativa in più.

I nomi

Il primo nome finito sul taccuino della dirigenza dell'Inter è quello di Mehdi Taremi, già cercato in estate. L'iraniano, al termine della stagione, andrà in scadenza di contratto con il Porto, che però difficilmente lo lascerà partire a gennaio: i Dragoes, infatti, sono ancora in corsa in Champions League, dove agli ottavi affronteranno l'Arsenal, e non vorranno privarsi di una delle loro pedine fondamentali.

L'Inter, per questo motivo, avrebbe sondato la pista che porta a Luis Muriel, attualmente in forza all'Atalanta. Il colombiano, dopo un periodo difficile, è tornato a brillare nelle ultime settimane, segnando quattro reti nelle ultime tre gare. L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di portare il giocatore a Milano con la formula del prestito, ma resta da capire se la Dea, dati anche gli importanti segnali di risveglio dell'ex Fiorentina, sia disposta a privarsi del giocatore.