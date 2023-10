Calciomercato Inter, gli obiettivi per gennaio

Il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna, con i rossoblù capaci di recuperare il doppio svantaggio, ha fatto perdere il primo posto in classifica all'Inter, con Lautaro e compagni scivolati a -2 dal Milan. L'inizio di stagione, per i nerazzurri, può comunque ritenersi positivo, anche se il club, in vista della sessione invernale di calciomercato, è intenzionato a puntellare la rosa per non lasciarsi sfuggire l'obiettivo scudetto. Due, in particolare, i reparti nei quali la società vuole intervenire: il centrocampo e l'attacco.

Gli obiettivi

Partiamo dall'attacco, settore nel quale, alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, c'è ad oggi il vuoto. Né Marko Arnautovic né Alexis Sanchez, per un motivo o per l'altro, sono fin qui riusciti ad incidere, con uno score, per entrambi, ancora fermo a zero. Ecco, quindi, che l'Inter vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un nuovo tassello. Nel mirino dei nerazzurri, in particolare, è finito Mehdi Taremi, centravanti iraniano attualmente in forza al Porto già cercato in estate. Piace poi anche Nikola Krstovic, protagonista di un ottima avvio di stagione con la maglia del Lecce, con la quale ha già realizzato quattro reti in campionato.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il tecnico avrebbe richiesto alla dirigenza un giocatore con caratteristiche diverse da quelle dei vari Barella, Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan. Il nome finito nel mirino della dirigenza è quello di Tomas Soucek, ceco classe 2005 del West Ham. Soucek, grazie ai suoi 192 centimetri di altezza, aggiungerebbe fisicità alla linea mediana nerazzurra.