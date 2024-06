Calciomercato Inter, caccia al vice Sommer: tutti i nomi

Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter, che ha già piazzato i colpi a parametro zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, reduci rispettivamente dalle avventure con le maglie di Napoli e Porto, c'è quello di un vice Sommer che, in futuro, possa anche diventare il numero uno titolare della formazione nerazzurra. Emil Audero, alla corte di Simone Inzaghi con la formula del prestito nella stagione appena terminata, dovrebbe infatti fare ritorno alla Sampdoria, che potrebbe poi nuovamente cederlo ad un altro club. Da qui la necessità di trovare un nuovo portiere da inserire in rosa.

Inter, i nomi per il vice Sommer

La dirigenza dell'Inter, già da diverse settimane, ha iniziato a guardarsi attorno sul mercato alla ricerca di un vice Sommer, cercando di individuare un profilo che, in ottica futura, possa anche raccogliere l'eredità dell'estremo difensore svizzero. Nomi seguiti da tempo sono quelli di Bento e Martinez, attualmente in forza rispettivamente ad Athletico Paranaense e Genoa. Il primo, brasiliano classe 1999, è entrato negli ultimi mesi nel giro della Nazionale verdeoro, raccogliendo le prime due presenze nel mese di marzo nelle amichevoli contro Inghilterra e Spagna. Il secondo, spagnolo classe 1998, si è invece messo particolarmente in luce nell'ultimo campionato di serie A mostrando qualità e personalità.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono sensibilmente cresciute le quotazioni di Maduka Okoye, portiere classe 1999 dell'Udinese. Il nigeriano, approdato in Friuli la scorsa estate dopo le esperienze con Sparta Rotterdam e Watford, ha saputo soffiare il posto da titolare a Silvestri a suon di ottime prestazioni. Un rendimento che non è passato inosservato ai nerazzurri, pronti a presentare un'offerta ai bianconeri.