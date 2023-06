Calciomercato Inter, prima le uscite: ecco i tre partenti

Steven Zhang è stato chiaro: prima di operare in entrata, l'Inter deve muoversi in uscita. Un'esigenza imprescinbile per far respirare le casse nerazzurre ed evitare di trovarsi con un monte ingaggi troppo elevato, che rischierebbe di ridurre ossigeno al club. Così, dopo quella di Edin Dzeko, passato a parametro zero ai turchi del Fenerbahce, potrebbero esserci a breve nuove partenze, attese già nel giro di pochi giorni, massimo qualche settimana. In particolare, al momento, sembrano essere tre i maggiori indiziati a lasciare la formazione di Simone Inzaghi.

I giocatori in uscita

Pressoché sicuro partente è Marcelo Brozovic, il cui elevato ingaggio (13 milioni di euro lordi all'anno) pesa notevolmente sui bilanci nerazzurri. Sul croato, già da tempo, c'è l'interesse dell'Al-Nassr, che entro il fine settimana potrebbe alzare ulteriormente l'offerta presentata nei giorni scorsi: di fronte a 23 milioni più bonus, l'Inter darà il via libera alla cessione del centrocampista.

Altro giocatore già da tempo finito nella lista dei cedibili è Robin Gosens, ormai scalzato da Dimarco nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi. Sull'esterno sinistro è vigile l'Union Berlino, formazione che prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. I nerazzurri, per l'ex giocatore dell'Atalanta, che avrebbe già trovato l'accordo con il club tedesco, chiedono almeno 15 milioni.

Cessione un po' più a sorpresa potrebbe infine essere quella di André Onana. Il portiere era arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero e venderlo permetterebbe adesso all'Inter di mettere a bilancio una ricca plusvalenza: sul camerunese ha messo gli occhi il Manchester United, che entro la fine di giugno potrebbe presentare un'offerta ufficiale attorno ai 40-50 milioni. Cifra che i nerazzurri sarebbero eventualmente propensi ad accettare.