Calciomercato Inter, Onana e Gosens in bilico: i possibili sostituti

La finale di Champions League, terminata con l'amara sconfitta per 1-0 contro il Manchester City, ha messo la parola fine alla stagione dell'Inter. Un'annata, tutto sommato, positiva per i nerazzurri. Oltre allo splendido cammino europeo, gli uomini di Simone Inzaghi sono infatti riusciti a mettere in bacheca due trofei: la Supercoppa Italiana, portata a casa con il secco 3-0 rifilato al Milan, e la Coppa Italia, in cui Lautaro e compagni, in finale, hanno superato in rimonta per 2-1 la Fiorentina. Risultati che, malgrado il terzo posto in campionato, con i nerazzurri costretti troppo presto ad abdicare nella corsa scudetto di fronte allo strapotere del Napoli, testimoniano come l'attuale rosa possa costituire un buon punto di partenza in vista della stagione 2023/2024.

Onana e Gosens in bilico

Appena smaltita l'amarezza per il ko nella finale di Champions contro il City, la dirigenza nerazzurra si è messa al lavoro per programmare il futuro. I punti salienti, al momento, sono due: la questione portiere ed il discorso legato alle corsie esterne. Per quanto riguarda la porta, infatti, non accennano a placarsi i rumors attorno ad André Onana, corteggiato ormai da tempo dal Chelsea. L'Inter, per lasciar partire l'estremo difensore camerunese, protagonista di un'ottima stagione, chiede la maxi cifra di 70 milioni di euro. Se i Blues dovessero soddisfare la richiesta, i nerazzurri si getterebbero a quel punto su Yann Sommer, attualmente in forza al Bayern Monaco. Lo svizzero era finito sul taccuino di Marotta già nei mesi scorsi prima del suo trasferimento in Baviera.

Sul fronte esterni, invece, c'è da risolvere la situazione legata a Robin Gosens. Il tedesco, dopo un'annata da vice-Dimarco, potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare un ruolo da protagonista (diversi i club di Bundesliga interessati al giocatore). Se l'ex giocatore dell'Atalanta dovesse salutare la compagnia, l'Inter sarebbe pronta a fare un serio tentativo per Carlos Augusto, reduce da un'annata più che positiva con la maglia del Monza, arricchita dalle sei reti segnate in campionato.