Inter, i possibili (ed eventuali) sostituti di Onana

Potrebbe chiudersi dopo una sola stagione l'esperienza di André Onana all'Inter. Il camerunese, arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero dall'Ajax e capace di guadagnarsi ben presto un posto da titolare dopo l'iniziale ruolo di vice Handanovic, è infatti corteggiato dal Manchester United, pronto a presentare un'offerta ai nerazzurri attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che il club di Steven Zhang sarebbe propenso ad accettare, così da mettere a bilancio una sostanziosa plusvalenza. Chiaro che a quel punto l'Inter sarebbe poi costretta ad intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto di Onana, con diversi nomi finiti sul taccuino della dirigenza.

I possibili sostituti di Onana

Sfumato Guglielmo Vicario, destinato al Tottenham, il primo nome sul taccuino della dirigenza è ormai da tempo Yann Sommer, che il Bayern Monaco, club nel quale lo svizzero è approdato lo scorso gennaio dopo la lunga esperienza al Borussia Monchengladbach, sarebbe disposto a lasciar partire in prestito. Sullo sfondo, poi, c'è la pista che porta all'estremo difensore del Valencia Giorgi Mamardashvili, le cui quotazioni, negli ultimi giorni, sembrano però in ribasso.

Al contrario stanno invece prendendo quota le candidature di Hugo Lloris e Keylor Navas, attualmente in forza rispettivamente a Tottenham e Paris Saint-Germain (il costaricano, nella seconda parte dell'ultima stagione, ha militato in prestito al Nottingham Forest). Entrambi i portieri andranno in scadenza di contratto nel 2024 e sono in uscita dai rispettivi club: ciò, unito alla carta d'identità non più verdissima dei due (entrambi sono classe 1986), permetterebbe all'Inter di aggiudicarsene le prestazioni con uno sborso economico minimo.