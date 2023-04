Calciomercato Inter, in bilico il futuro di Onana

Una notte magica, quella vissuta martedì dall'Inter al Da Luz di Lisbona. I nerazzurri, malgrado la crisi attraversata in campionato, sono riusciti ad imporsi per 2-0 sul Benfica, ipotecando così la semifinale di Champions League, dove, eventualmente, Lautaro e compagni affronterebbero una tra Milan e Napoli. Una sfida decisa dalle reti di Barella e Lukaku, ma su cui un tassello fondamentale è stato messo anche da André Onana, autore di alcuni interventi che hanno permesso alla formazione di Simone Inzaghi di chiudere la gara a porta inviolata. E per il camerunese, diventato titolare dopo un avvio di stagione da "apprendistato" alle spalle di Samir Handanovic, si è trattato del sesto clean sheets, il terzo consecutivo, in nove partite di Champions.

Un rendimento, quello di Onana, che non è certo passato inosservato alle big europee e, in particolare, al Chelsea. I Blues, infatti, sono alle prese con la "grana" portiere: Mendy è stato ormai accantonato ed anche il redivivo Kepa non offre quelle garanzie necessarie ad una squadra con ambizioni di vertice. I londinesi, in vista della prossima stagione, si stanno così guardando attorno alla ricerca di un nuovo estremo difensore e gli occhi del club sarebbero finiti proprio sul camerunese, seguito già dai tempi dell'Ajax. Onana ha un contratto con l'Inter fino al 2027, ma, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i nerazzurri, di fronte ad una buona offerta, potrebbero anche decidere di lasciarlo partire, così da mettere a bilancio una sostanziale plusvalenza, dato che il portiere è arrivato a Milano a parametro zero.