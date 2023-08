Inter, quali saranno gli ultimi movimenti di mercato

Il nuovo campionato di serie A, per l'Inter, è iniziato con il piede giusto. I nerazzurri, al debutto, hanno infatti superato per 2-0 a San Siro il Monza di Raffaele Palladino grazie alla doppietta di uno scatenato Lautaro Martinez, apparso già in ottime condizioni fisiche. Un buon viatico in vista di una stagione che si preannuncia lunga e combattuta, con la formazione di Simone Inzaghi che mira a recitare un ruolo da protagonista sia in campo nazionale che internazionale. Ad oggi, tuttavia, l'organico deve essere ancora puntellato con un paio di ritocchi, attesi dal tecnico entro la fine della sessione estiva di calciomercato.

Gli ultimi innesti

Il primo movimento, per l'Inter, è atteso in difesa, reparto nel quale, come ammesso dal tecnico, manca ancora un elemento. Salvo colpi di scena, il rinforzo destinato a completare la retroguardia nerazzurra sarà Benjamin Pavard, per il quale la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il francese, attualmente in forza al Bayern Monaco, andrà a contendersi con Darmian il ruolo di braccetto destro e, all'occorrenza, potrà essere impiegato anche come esterno di centrocampo.

Un altro movimento, poi, l'Inter lo effettuerà nel reparto offensivo. Non è infatti certo un mistero che Joaquin Correa, reduce da una stagione chiusa con soltanto quattro reti all'attivo, sia infatti ormai nella lista dei partenti. Ad oggi per il Tucu non sono pervenute vere e proprie offerte, ma i nerazzurri contano di riuscire a trovargli una nuova sistemazione entro la fine del mercato. Già individuato l'eventuale sostituto: Alexis Sanchez, per il quale si tratterebbe di un ritorno a Milano dopo un anno di "esilio" al Marsiglia, formazione con la quale ha realizzato diciotto reti in quarantaquattro presenze complessive.