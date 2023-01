Calciomercato Inter, c'è Pereyra per il centrocampo

L'andamento altalenante di questa stagione, con la formazione di Simone Inzaghi capace di alternare grandi prove, come quelle contro Napoli e Milan, a clamorose debacle, come quella, freschissima, contro l'Empoli, sta facendo meditare la dirigenza nerazzurra in ottica futura. Oltre che su quello offensivo, dove tanti sono i dubbi legati non solo alla posizione di Joaquin Correa, ma anche a quella di Romelu Lukaku, vera e propria delusione (almeno fino ad oggi) stagionale, le attenzioni dell'Inter sono concentrate sul reparto centrale. La coperta, lì in mezzo, è sembrata infatti a tratti troppo corta, con i vari Gagliardini ed Asllani non in grado di sopperire alle assenze di Brozovic o Barella. Ecco, quindi, che in estate i nerazzurri si muoveranno per piazzare almeno un colpo di spessore.

Il nome maggiormente attenzionato da Marotta sarebbe quello di Roberto Pereyra, giocatore classe 1991 attualmente in forza all'Udinese. L'argentino, arrivato, anzi ritornato in Friuli nell'estate 2020 dal Watford (già tra il 2011 ed il 2014 aveva vestito la casacca bianconera), sta disputando un'ottima stagione agli ordini di Andrea Sottil, con un rendimento costantemente sopra la sufficienza ed impreziosito da due reti. Il centrocampista, che tra il 2014 ed il 2016 ha indossato per due stagioni anche la maglia della Juventus, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, in caso di mancato rinnovo con il club di Pozzo, potrebbe essere prelevato a parametro zero. Un'occasione che l'Inter, eventualmente, non vuole lasciarsi sfuggire.