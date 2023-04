Calciomercato Inter, clamoroso ritorno di Perisic?

Mentre la stagione sta ormai entrando nella sua fase più calda, con l'Inter impegnata nella corsa al quarto posto in campionato e nei quarti di finale in Champions League, dove nella sfida di andata ha superato per 2-0 il Benfica, i nerazzurri stanno volgendo lo sguardo anche al futuro. Diversi i cambiamenti nell'organico che potrebbero verificarsi in estate, con numerosi giocatori sul piede di partenza che dovranno ovviamente essere rimpiazzati. Tra i movimenti in entrata potrebbe essercene anche uno a sorpresa: il ritorno di Ivan Perisic.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l'esterno croato, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, vorrebbe lasciare il Tottenham dopo l'addio di Antonio Conte per fare ritorno proprio all'Inter, club che ha lasciato la scorsa estate. I nerazzurri difficilmente potrebbero pareggiare i 6 milioni di euro che Perisic percepisce attualmente con gli Spurs, ma il giocatore, pur di fare ritorno a Milano, sarebbe disposto a compiere un sacrificio rinunciando a parte dell'ingaggio. Un'operazione che la dirigenza interista starebbe vagliando attentamente e che, per essere realizzabile, richiederebbe una cessione.

In questo senso il nome caldo è quello di Robin Gosens, che, arrivato a gennaio 2022 dall'Atalanta, non ha offerto il rendimento che la società si aspettava da lui. Sul tedesco è vivo l'interesse di alcuni club di Bundesliga ed una sua cessione aprirebbe le porte ad un clamoroso ritorno di Perisic, che, nella sua prima esperienza nerazzurra, ha collezionato complessivamente 254 presenze segnando 55 reti contribuendo alla conquista di uno scudetto, di una Coppa Italia e di una Supercoppa italiana.