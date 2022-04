Calciomercato Inter, idea Pjanic: Marotta studia il colpo

Non solo in attacco. L'Inter, in vista della prossima stagione, è intenzionata ad intervenire sul mercato anche nel reparto di centrocampo, fornendo al tecnico Simone Inzaghi qualche alternativa in più su cui contare. In estate potrebbero infatti lasciare Milano Vidal, Vecino e forse anche Gagliardini, con i nerazzurri chiamati quindi ad operare in entrata sia a livello numerico che qualitativo. Tra i nomi seguiti dal club, secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ci sarebbe anche quello di Miralem Pjanic, giocatore attualmente in forza al Besiktas il cui cartellino è di proprietà del Barcellona.

Inter, idea Pjanic: il bosniaco come vice Brozovic

Il bosniaco, come dimostra il prestito in Turchia, non rientra nei piani dei blaugrana, che vorrebbero cederlo a titolo definitivo al termine della stagione. Una situazione monitorata con attenzione da Marotta, il quale nutre profonda stima nei confronti di Pjanic, già avuto alle proprie dipendenze durante l'esperienza alla Juventus. L'Inter avrebbe già sondato il terreno con il Barcellona per capire la fattibilità dell'operazione, con i nerazzurri che vorrebbero puntare sull'ex bianconero come riserva "di lusso" di Brozovic: i nerazzurri, nel corso di quest'annata, hanno infatti mostrato di essere dipendenti in maniera pressoché totale dal croato, risentendo pesantemente delle sue assenze per squalifica ed infortunio. E l'operazione Pjanic, nell'intento della dirigenza nerazzurra, andrebbe a colmare proprio questa lacuna.