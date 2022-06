Calciomercato, Inter scatenata: in ritiro con la squadra già al completo?

L'amarezza per lo scudetto sfuggito di un niente poco più di un mese fa è ormai alle spalle e l'Inter, con rinnovato entusiasmo, si è gettata a capofitto sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri, sulla cui panchina è stato confermato Simone Inzaghi, è quello non solo di lottare fino all'ultimo per la conquista del titolo di campioni d'Italia, ma anche di fare passi avanti in Europa, dove già nell'ultima annata, con quella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che mancava da dieci anni, si è visto qualche progresso.

Inter, tutte le operazioni in via di definizione

L'Inter, per preparare al meglio la nuova stagione, vuole portare a termine il prima possibile tutte le operazioni di mercato in entrata. Dopo aver chiuso nei mesi scorsi per Onana, che andrà a contendersi il posto di portiere titolare con Handanovic, e nei giorni scorsi per Mkhitaryan, rinforzo di spessore in mezzo al campo, i nerazzurri hanno ormai definito anche il ritorno di Romelu Lukaku, sbarcato proprio in queste ore a Milano. Ma non finisce qui, perché il club di Steven Zhang è ormai ai dettagli anche per Kristjan Asslani, centrocampista albanese classe 2002 proveniente dall'Empoli che andrà a ricoprire il ruolo di vice Brozovic. Ad un passo, poi, l'ingaggio di Raoul Bellanova, giocatore classe 2000 reduce da una stagione al Cagliari che andrà ad arricchire il pacchetto di esterni a disposizione di Simone Inzaghi, mentre la pista che porta a Paulo Dybala potrebbe sbloccarsi nella prossima settimana.

Chiaro che, con queste mosse, le operazioni in entrata dell'Inter sarebbero già praticamente chiuse, salvo occasioni dell'ultima ora ed i movimenti resi necessari per rimpiazzare qualche cessione, come ad esempio quella di Milan Skriniar, che sembra destinato al Paris Saint-Germain. Una situazione ottimale per Simone Inzaghi, che potrebbe contare su una rosa definita quasi al 100% già dall'inizio del ritiro, fissato per il prossimo 6 luglio (ma i nazionali si uniranno qualche giorno più tardi). E d'altra parte Marotta già lo aveva anticipato: "Vogliamo completare la squadra a giugno", disse nelle scorse settimane. Parole ormai vicine dall'essere confermate dai fatti.