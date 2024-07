Calciomercato Inter, il nome nuovo per sostituire Buchanan

L'infortunio di Buchanan, che nel corso di un allenamento con il suo Canada negli Stati Uniti (dove è in corso la Coppa America 2024) ha riportato la frattura della tibia, cambia i progetti di mercato dell'Inter. L'esterno, approdato a Milano lo scorso gennaio, sarà infatti costretto a stare lontani dal terreno di gioco per almeno cinque mesi, con il rientro in campo previsto non prima di novembre. Ciò, di conseguenza, costringerà i nerazzurri a mettersi alla ricerca di un sostituto del canadese per non lasciare un vuoto nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, occhi su Ricardo Rodriguez

Dato che a destra sono già a disposizione Dumfries e Darmian, l'Inter puntellerà l'organico con un nuovo esterno sinistro. Dopo le suggestioni che portavano a Marcos Alonso e Layvin Kurzawa, presto sfumate, il nome nuovo messo nel mirino della dirigenza sarebbe quello di Ricardo Rodriguez, reduce dall'avventura ad Euro 2024 con la sua Svizzera, terminata ai quarti di finale, e svincolato dal Torino, formazione nella quale ha militato nelle ultime quattro stagioni, Quella di Rodriguez sarebbe una soluzione ponte: allo svizzero, infatti, i nerazzurri proporrebbero un accordo annuale ad una cifra inferiore ai due milioni di euro. Ciò permetterebbe all'Inter di non appesantire troppo il monte ingaggi in vista del rientro di Buchanan, giocatore sul quale il club, malgrado lo scarso utilizzo da parte del tecnico Simone Inzaghi nell'ultima stagione, punta molto.

Difficile, invece, che il prescelto possa essere Mario Hermoso, accostato all'Inter in questi giorni: lo spagnolo classe 1995, svincolato dall'Atletico Madrid, chiede infatti un triennale attorno ai cinque milioni di euro a stagione. Una cifra ritenuta eccessiva dai nerazzurri.