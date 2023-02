Calciomercato Inter, Lukaku verso la permanenza: la strategia nerazzurra

La stagione di Romelu Lukaku, fino ad oggi, è stata estremamente travagliata. L'attaccante, costretto a fare i conti con diversi guai fisici, ha collezionato fin qui soltanto undici presenze tra campionato e coppe, segnando due reti (una in campionato ed una in Champions League). Troppo poco per chi, come lui, era chiamato a guidare l'attacco dell'Inter per andare a caccia di quello scudetto sfuggito per soli due punti nella passata annata. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, non ha perso la fiducia nei confronti del belga, che, nel corso dell'ultimo derby contro il Milan, nel quale è subentrato a Dzeko nel corso della ripresa, ha mostrato qualche incoraggiante segnale di miglioramento. E la dirigenza, nelle prossime settimane, si siederà attorno al tavolo insieme al Chelsea per trattare la permanenza di Big Rom a Milano anche nella prossima stagione.

La strategia dell'Inter

La volontà del club sarebbe quella di prolungare il prestito di Lukaku, riducendo, però, la cifra di 8 milioni di euro spesa quest'anno. L'Inter vorrebbe puntare ad un dimezzamento, puntando sugli infortuni patiti in questi mesi da Lukaku e dalla necessità del Chelsea di liberarsi del giocatore. Lukaku, da parte sua, non avrebbe alcuna intenzione di tornare a Londra e farebbe carte false pur di restare in nerazzurro. Gli ingredienti per un prolungamento del matrimonio, insomma, sembrano esserci tutti e le due società si siederanno per trovare un accordo dopo la doppia sfida di Champions degli uomini di Simone Inzaghi contro il Porto (andata in programma a San Siro il 22 febbraio, ritorno in Portogallo il 14 marzo). Anche perché perdere Lukaku, per l'Inter, significherebbe poi dover tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante di livello internazionale. Missione non certo semplice in un periodo economicamente non dei più floridi.