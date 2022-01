Calciomercato Inter, doppio colpo in attacco per la prossima stagione

Uno sguardo al presente, con l'arrivo di Robin Gosens ormai ad un passo, ed uno al futuro. È un'Inter che guarda già lontano, quella protagonista in questi giorni sul mercato. Se l'esterno tedesco, proveniente dall'Atalanta, andrà a rinforzare la corsia mancina di Simone Inzaghi fin da subito, il prossimo giugno i nerazzurri potrebbero piazzare un doppio colpo anche nel reparto offensivo. Il club di Steven Zhang vuole infatti rispondere prontamente alla Juventus, che si è ormai assicurata le prestazioni di Dusan Vlahovic, non lasciandosi sfuggire quelle che vengono viste come due opportunità irripetibili.

Inter, caccia al doppio colpo in attacco: Dybala e Scamacca

Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Paulo Dybala, il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza al termine della stagione. L'argentino non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con i bianconeri e ogni giorno che passa sembra farsi sempre più probabile un suo addio alla Vecchia Signora. Una situazione monitorata con estrema attenzione da Marotta, da sempre grande estimatore della Joya e pronto a portarlo a Milano a parametro zero a giugno.

L'altro nome caldo è quello di Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza al Sassuolo. Sul giocatore, già autore di nove reti nel corso di questo campionato, si registrava fino a poche settimane fa l'interesse della Juventus, che ora, con l'arrivo di Vlahovic, si è pero tirata fuori dalla corsa all'ex Genoa. E proprio l'Inter, con i bianconeri fuori dalla contesa, è adesso la favorita numero uno per aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante in vista della prossima stagione.

I nerazzurri, che da qui al termine del torneo potrebbero puntare sulla soluzione tampone Caicedo, sono infatti alla ricerca di un erede di Dzeko, dato che il bosniaco, il prossimo 17 marzo, compirà 36 anni. E Scamacca, che di anni ne ha invece solamente 23, sarebbe un vero e proprio colpo non solo per il presente, ma anche (e soprattutto) in ottica futura.