Calciomercato Inter, Scamacca il vice Dzeko?

L'Inter vuole il secondo scudetto consecutivo. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi, i nerazzurri hanno ingranato le marce alte nelle ultime settimane trovando continuità di rendimento e di risultati, come confermano le ultime quattro vittorie consecutive in campionato. La formazione di Simone Inzaghi, che sembra aver finalmente trovato i giusti equilibri anche in fase difensiva, sta facendo dell'attacco il proprio principale punto di forza: l'Inter, con le sue 39 reti segnate in sedici giornate, può infatti vantare al momento il miglior attacco del torneo, con il reparto offensivo trascinato da Dzeko e Lautaro Martinez, autori di otto reti a testa. In vista del mercato di gennaio, tuttavia, il club di Suning si starebbe muovendo alla ricerca di un elemento che possa concedere al centravanti bosniaco, quando necessario, di tirare il fiato.

Inter, occhi su Scamacca per gennaio

Il nome finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza al Sassuolo di Dionisi. L'attaccante, già nel giro della Nazionale di Mancini, ha fin qui realizzato cinque reti in campionato e soprattutto, vista la sua giovane età (22 anni il prossimo 1 gennaio), viene ritenuto dall'Inter come uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Obiettivo del club sarebbe quello di portarlo a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto che diverrebbe obbligatorio a certe condizioni, mentre il Sassuolo, al momento, sembrerebbe non muoversi dalla volontà di cedere il giocatore solamente a titolo definitivo per una cifra attorno ai 40 milioni di euro e non prima del termine della stagione. Un muro che i nerazzurri, nelle prossime settimane, tenteranno di scalfire, così da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi un ulteriore tassello per andare a caccia del secondo scudetto consecutivo.