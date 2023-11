Calciomercato Inter, Sensi in uscita già a gennaio: le possibili destinazioni

Appena due le presenze raccolte in questa prima parte di stagione da Stefano Sensi. Il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Monza, ha trovato pochissimo spazio con l'Inter di Simone Inzaghi, con il tecnico che lo ha presto relegato in fondo alle gerarchie della linea mediana. Per questo motivo il matrimonio tra il giocatore ed i nerazzurri potrebbe interrompersi prima del prossimo 30 giugno, quando il contratto dell'ex Sassuolo andrà in scadenza.

Su Sensi gli occhi di tre squadre di A

Dato lo scarso minutaggio accumulato fin qui, l'Inter vorrebbe infatti liberarsi già a gennaio di Sensi così da risparmiare sull'ingaggio. Sul giocatore, al momento, avrebbero messo gli occhi già tre club di serie A, a partire dal Monza: il centrocampista, in Brianza, ha lasciato un buon ricordo ed i biancorossi sarebbero pronti a riaccoglierlo per rinforzare la linea mediana della formazione di Raffaele Palaldino. A desiderare un ritorno di Sensi, in particolare, sarebbe Adriano Galliani, convinto delle potenzialità del giocatore.

Un sondaggio è stato poi effettuato anche dal Genoa, che, dopo un buon inizio di stagione, vuole rinforzare ulteriormente il proprio organico per consolidare la propria posizione. Sullo sfondo, infine, anche il Cagliari, che ha bisogno di alzare il livello qualitativo della rosa per tentare di uscire dalla zona retrocessione.