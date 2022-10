Calciomercato Inter, su Skriniar non solo il Psg: c'è anche il Barcellona

Continua a rimanere un rebus il futuro di Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter andrà infatti in scadenza di contratto al termine della stagione e, al momento, non ha intavolato una vera e propria trattativa per il prolungamento con il club. Su di lui, già da tempo, ha inoltre messo gli occhi il Paris Saint-Germain, che già in estate ha cercato di portarlo in Francia, con il club nerazzurro che ha però resistito alle avances di Al-Khelaifi. I parigini, tuttavia, potrebbero tornare alla carica per lo slovacco nella prossima sessione invernale di mercato, durante la quale, alla porta di Steven Zhang, potrebbe bussare anche un altro club.

Inter, su Skriniar anche il Barcellona

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, su Skriniar avrebbe infatti messo gli occhi anche il Barcellona, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo. I blaugrana avrebbero cercato il difensore già in passato prima di virare su Julses Koundé a causa delle alte richieste nerazzurre, ma il mancato prolungamento di contratto dello slovacco con l'Inter potrebbe spingere i catalani a fare un nuovo tentativo. Zhang, tuttavia, non sembra disposto ad abbassare la propria richiesta di almeno 70 milioni di euro e difficilmente lascerà partire il giocatore per una cifra inferiore.