Calciomercato Inter, su Skriniar c'è anche il Chelsea: le condizioni a cui lo slovacco può partire

Non accennano a placarsi le voci attorno al futuro di Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter, cercato nelle scorse settimane dal Paris Saint-Germain, è finito sul taccuino anche del Chelsea, alla ricerca di un rinforzo difensivo in vista della prossima stagione. Tra i Blues ed i nerazzurri, nelle scorse ore, ci sarebbero stati già i primi contatti, che avrebbero visto per protagonista, in particolar modo, Paolo Busardò, intermediario di mercato avvistato a Londra nella giornata di ieri, martedì 26 luglio. La trattativa, tuttavia, non si preannuncia delle più semplici, date le alte richieste economiche dell'Inter.

I nerazzurri, per far partire Skriniar, chiedono infatti non meno di 70 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal Chelsea, che, proprio come il Paris Saint-Germain, sul piatto non intenderebbe mettere più di 50 milioni. Il club di Steven Zhang, dall'eventuale cessione dello slovacco, vuole ricavare il più possibile ed un punto d'incontro, con il passare dei giorni, potrebbe essere trovato con offerte vicine ai 60 milioni.

In caso di partenza di Skriniar, l'Inter si getterebbe a capofitto su Nikola Milenkovic, finito già da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Il difensore della Fiorentina, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2023, è valutato attorno ai 15 milioni di euro: una cifra abbordabile, che l'Inter sarebbe pronta ad investire, forse, anche in caso di permanenza di Skriniar a Milano. Ma trattenere lo slovacco, malgrado il desiderio di Simone Inzaghi, sembra farsi di giorno in giorno sempre più difficile.