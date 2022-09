Calciomercato Inter, tre giocatori che potrebbero lasciare Milano a fine stagione

Una stagione iniziata in maniera sofferta, con più difficoltà del previsto incontrate, almeno fin qui, lungo il percorso. L'Inter, in appena sette giornate di campionato, ha già incassato tre ko (contro Lazio, Milan e Udinese), scivolando al settimo posto della classifica a -5 dalla vetta, occupata in tandem da Napoli e Atalanta. Un rendimento ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali e che potrebbe portare a qualche cessione illustre al termine della stagione.

Inter, le possibili cessioni a fine stagione

Malgrado il nuovo campionato sia appena iniziato, le difficoltà incontrate fino a questo momento dalla squadra starebbero facendo meditare la dirigenza, pronta a lasciar partire qualche elemento ritenuto prima imprescindibile. Tra i giocatori che potrebbero salutare Milano a fine stagione c'è Stefan De Vrij, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno: il difensore olandese ha offerto un rendimento insufficiente in queste prime uscite stagionali, tanto che il tecnico Simone Inzaghi, nelle ultime gare, gli ha preferito Francesco Acerbi. Per lui, quindi, prende strada l'ipotesi di un addio a parametro zero.

Tra i possibili partenti anche Milan Skriniar, inseguito a lungo in estate dal Paris Saint-Germain. Obiettivo dell'Inter sarebbe quello di blindare il difensore slovacco, ma la sensazione è che, di fronte ad una ricca offerta, i nerazzurri possano decidere di sacrificare l'ex sampdoriano per rimpolpare le proprie casse.

In bilico, infine, la posizione di Robin Gosens. Il tedesco, in una recente intervista, ha affermato di aver rifiutato in estate al Bayer Leverkusen per giocarsi le sue carte in nerazzurro. Fin qui, però, l'esterno ha trovato poco spazio e, senza una marcata inversione di tendenza, potrebbe essere ceduto dal club.