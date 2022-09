Calciomercato Inter, Skriniar via a gennaio? I possibili sostituti

Continua a rimanere incerto il futuro di Milan Skriniar. Sul difensore dell'Inter, autore di un inizio di stagione sottotono, si registra ancora il pressing del Paris Saint-Germain, che già in estate ha cercato di aggiudicarsene le prestazioni. I parigini sarebbero infatti pronti a fare un nuovo tentativo a gennaio, con i nerazzurri che sarebbero disponibili a valutare un'eventuale offerta, date le scarse possibilità di trovare un accordo per il prolungamento del contratto dello slovacco, che scadrà il prossimo giugno. Per questo motivo l'Inter si starebbe già guardando attorno alla ricerca di un sostituto.

I possibili sostituti di Skriniar

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza ci sarebbe quello di Merih Demiral, giocatore attualmente in forza all'Atalanta. I bergamaschi valutano il turco circa 30/35 milioni di euro, una cifra forse eccessiva per le tasche nerazzurre. Altra idea è quella che porta a un altro turco, Caglar Soyuncu, difensore classe 1996 che al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con il Leicester. Sull'ex Friburgo, tuttavia, avrebbe già manifestato interesse l'Atletico Madrid, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato.

Altro nome che intriga l'Inter è quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea. Con i Blues i nerazzurri sono in continuo contatto anche per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, tornato a Milano in estate con la formula del prestito secco. La volontà del centravanti belga è quella di restare all'Inter e nei prossimi mesi i due club si troveranno per cercare di raggiungere un accordo. In quella circostanza i nerazzurri potrebbero approfondire i discorsi relativi a Chalobah, con i Blues che, a loro volta, potrebbero chiedere informazioni su Dumfries.