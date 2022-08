Calciomercato Inter, Gosens e Skriniar in bilico: gli scenari

Ore calde, anzi caldissime sul fronte mercato in casa Inter. I nerazzurri, reduci in campionato dalla vittoria per 3-1 contro la Cremonese ed attesi dal derby con il Milan, in programma sabato 3 settembre, rischiano di veder volare via due pezzi da novanta della propria rosa: Milan Skriniar e Robin Gosens sono infatti finiti nel mirino rispettivamente di Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen. Una situazione vissuta con apprensione dalla tifoseria, preoccupata di perdere due giocatori, soprattutto lo slovacco, considerati fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Inter, le ultime su Skriniar e Gosens

Partiamo da Skriniar. Il difensore, da tempo, è finito sul taccuino del Psg, che già nelle scorse settimane aveva fatto un tentativo per aggiudicarsene le prestazioni. Le offerte fatte pervenire in casa nerazzurra, tuttavia, non erano state ritenute sufficienti dal club di Steven Zhang, ma adesso i francesi, in queste ultimissime ore di calciomercato, potrebbero tentare un nuovo assalto. Stando ad alcune indiscrezioni il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni più bonus, arrivando complessivamente ad una cifra vicina ai 70 milioni. Ancora troppo pochi per l'Inter, che tuttavia, in caso di rilancio a 80, potrebbe dare il via libera allo slovacco.

Per quanto riguarda Gosens, invece, ad aver bussato alla porta dei nerazzurri, come detto, è stato il Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno avuto un primo confronto con la dirigenza dell'Inter nelle scorse ore mostrandosi interessati ad un prestito, senza però quell'obbligo di riscatto chiesto dalla dirigenza nerazzurra. L'operazione, quindi, al momento è in stand by, ma l'Inter, delusa dal rendimento offerto fin qui dall'esterno sinistro, è disponibile ad ascoltare nuove offerte. Anche perché Marotta avrebbe già individuato il sostituto di Gosens: si tratta di Borna Sosa, giocatore classe 1998 attualmente in forza allo Stoccardo seguito con interesse anche dall'Atalanta.