Calciomercato Inter, Skriniar al Psg? I possibili sostituti dello slovacco

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar. I francesi, a caccia di rinforzi per il proprio reparto difensivo, avrebbero già raggiunto l'accordo con lo slovacco sulla base di un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione per quattro o cinque anni, mentre rimarrebbe da trovare l'intesa con l'Inter: i parigini avrebbero messo sul piatto 50 milioni, mentre la richiesta del club di Steven Zhang sarebbe attorno ai 60-65. La sensazione, tuttavia, è che un accordo possa venire trovato nei prossimi giorni, con il francese pronto a volare alla corte di Mauricio Pochettino.

Inter, i possibili sostituti di Skriniar

Una cessione, quella di Skriniar, che costringerebbe l'Inter ad intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto dello slovacco. Il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Gleison Bremer, probabilmente il miglior difensore, per rendimento, dell'ultimo campionato di Serie A. Il brasiliano è stato già da tempo "bloccato" dai nerazzurri, ma sul giocatore del Torino si registra il forte interesse anche del Milan, pronto a virare su di lui se dovesse fallire la trattativa per Botman.

Il piano B risponde invece al nome di Nikola Milenkovic, giocatore classe 1997 di proprietà della Fiorentina. Il serbo, a Firenze dal 2017, ha offerto un rendimento in crescendo negli ultimi anni e adesso si sente pronto per approdare in una big. Il contratto del difensore con i toscani andrà in scadenza il prossimo anno e questo potrebbe permettere all'Inter di aggiudicarsene il cartellino senza un esborso eccessivo.